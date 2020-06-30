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Yavru kirpiler emin ellerde

Muş’ta annesi traktörün altına kalarak ölen 5 kirpi yavrusu koruma altına alındı.

Muş'ta annesi traktörün altına kalarak ölen 5 kirpi yavrusu koruma altına alındı.


Muş'ta tarlada yuva yapan ve 5 yavru doğuran kirpi, traktörün altında kalarak telef oldu. Bölgedeki duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan yavru kirpiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek muhafaza altına alındı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, "Çiftçi arkadaşlardan rica ediyorum. Daha dikkatli olalım. Ot biçme dönemindeyiz. Bu biçilen otların içinde onlarca canlının yaşadığını hatırlatmak isterim. Videoda gördüğünüz 5 kirpi yavrusunun anneleri traktörün altında ezilerek ölmüş. Duyarlı vatandaşlar tarafından görünen kirpi yavrularını ekibimiz gidip teslim almıştır. Personellerimiz tarafından korumaya alınan yavruların tedavileri yapılmış ve özenle beslenmektedir. Kirpi yavruları en yakın zamanda tedavi ve bakım için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilecektir" denildi.

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