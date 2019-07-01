Yaylada üretilen peynirler İstanbul sofralarını süslüyor

Muş'un Üçevler bölgesindeki yaylalarda toplanan peynirler, işleme tesislerindeki bir haftalık işlemin ardından İstanbul pazarına gönderiliyor.

Muş'un yaylalarından toplanarak Dere Mahallesi'ndeki Ekrem Rençber Peynir İşleme Tesisi'ne getirilen koyun ve keçi peynirleri, buradaki bir haftalık hijyenik işlemenin ardından tulum peyniri olarak sofraları süslüyor. Yılda 200-250 ton peynir işlenen tesiste, Muş ekonomisine 8-10 milyon TL arasında girdi sağlanıyor.

Üretim hakkında açıklamalarda bulunan tesis işletmecisi Hanifi Rençber, peynirleri Muş'un yaklaşık bin 800 rakımlı yaylalarından işletmeye getirdiklerini söyledi. Peynirlerin tamamen doğal ve katkısız olduğunu ifade eden Rençber, “Yaylalarımızda hijyene büyük önem veriyorlar. Bizde tesisimizde hijyenik bir şekilde peynirlerimizi işleyip İstanbul'daki müşterilerimize sunuyoruz. Tulum peyniri koyun ve keçi sütünden imal edilir. Peynir, yayladan işletmemize geldikten sonra 6-7 gün içerisinde işletmemizde günlük olarak işlenir ve kurutulur. 6 gün sonra makine ile tuzlanıp doğranır. Son işlem olan dolum da yapıldıktan sonra soğuk hava depolarına gider" dedi.

“Yılda 200-250 ton peynir işleriz”

Yılda 200-250 ton peynir işlediklerini anlatan Rençber, “Yılda 200-250 ton peynir işleriz. Peynirlerimiz ana piyasa olarak İstanbul'dur. Oradan da İstanbul'un her tarafına peynirlerimiz dağılır. Bazen yurt dışına da peynir yolluyoruz. İstanbul'a peynirin toptan kilo fiyatını 40 TL'den, perakende fiyatını ise 55-60 TL arasında veriyoruz. Bu işin Muş ekonomisine 8-10 milyon TL arasında bir katkısı var. Bu katkıdan hem esnafımız hem köylümüz faydalanıyor. İşletmemizde yaklaşık 40-45 vatandaş çalışıyor. Peynirlerimiz, 1-3-6,5-10,5 ve 23,5 kiloluk paketlemelerden ibarettir. Günde yaklaşık olarak 5-6 ton peynir paketliyoruz" ifadelerini kullandı.

“İşletmemizde kaşar peyniri de üretilmektedir”

Tulum peynirinin yanı sıra kaşar peyniri de ürettiklerini kaydeden Rençber, “İşletmemizde ayriyeten kaşar peyniri üretilmektedir. Tesislerimize Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından hibe desteği verilmiştir. Onların yapmış olduğu destek ile kaşar peyniri de üretiyoruz. Yılda 70-80 ton civarında kaşar üretimi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.