Yaz Kur'an kursuna devam eden öğrencilere kahvaltı

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto Müftülüğü bünyesinde açılan yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi.

Hacı Kaya Özer Camii içerisinde bulunan Varto Kız Kur'an Kursu Usta Öğretici Ümmü Gülsün Yonat'ın yönetiminde başlatılan yaz kız Kur'an kurslarında eğitim alan öğrenciler, bir yandan Tecvid'li Kur'an-ı öğreniyorlar bir yandan da sosyal aktivitelere katılıyorlar. Bu çerçevede öğrenciler, Ümmü Gülsün Yonat tarafından verilen kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıya katılan İlçe Müftü Vekili Mehmet Tekçe, Diyanet İşleri Başkanlığının “Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun” temasıy yaz Kur'an kurslarının düzenlendiğini belirterek, “60 kız öğrencimizle birlikte sabah derse başlamadan önce kahvaltı yapıyoruz. Öğrencilerimiz kahvaltıdan sonra eğitimlerine devam ediyor. Çok yakın zamanda 4 kız öğrencimiz Kur'an-ı Kerim'e geçmiş. Burada öğrencilerimiz hem Kur'an-ı Kerim'i hem de yemek adabını öğreniyorlar. Bu tür programların öğrencilere faydalı olacağı düşüncesindeyim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Usta öğretici Ümmü Gülsün Yonat ise, haftada bir gün çocuklarla kahvaltı programı düzenlediklerini belirterek, “Daha sonra Kur'an-ı Kerim, ahlak, ilmihal eğitimleri, Peygamber Efendimizin hayatından bilgiler veriyoruz. İnşallah onlar için verimli bir yaz tatili olur” ifadelerini kullandı.

Kursa gelerek Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini dile getiren Rojin Özer adlı öğrenci ise, “Ben kursa başladığımda hiçbir şey bilmiyordum. Geçen hafta Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu nedenle hocama çok teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarımın da çabuk geçmesini istiyorum. Bu kursun açılması çok iyi oldu. Şu an namazların sürelerini ezberliyorum. Namazlarıma da başlayacağım. Haftada bir kahvaltı yapıyoruz. Bu kahvaltı ile bir birimizle daha iyi kaynaşıyoruz” şeklinde konuştu.