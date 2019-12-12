Yeniden Refah Partisi Malazgirt İlçe Kongresini yaptı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresini yoğun katılımla yaptı.

Malazgirt Tarihi Kale Parkı Sultan Alparslan Otağında yapılan kongre; divanın oluşturulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongreye MKYK Genel Merkez Üyesi ve Bölge Başkanı Sadık Çat, Muş İl Başkanı Eşref Yekdeş, Ağrı Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Şeref Aydın, Erbakan Vakfı Muş İl Başkanı Hakim Yonat, CHP İlçe Başkanı Mevlüt Güvenir, Saadet Partisi İlçe Başkanı Nihat Taşer, STK temsilcileri, il teşkilat üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede partililerine hitap eden MKYK Genel Merkez Üyesi ve Bölge Başkanı Sadık Çat, milli görüş hareketini yeniden şahlandırmak istediklerini söyledi. Çat, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın arkasında Allah bizlere nefer olmayı nasip etti. Sultan Alparslan diyarı Malazgirt ilçemizin 1. olağan kongresini hayırlısıyla yaptık. Sultan Alparslan'ın diyarından başlattığımız birlik beraberlik ve kardeşlik hareketi, her geçen gün daha da fazla bir şekilde artarak devam edecektir. Bugün tarihi ilçemizde inançlı kadroların ayağa kalktığı gündür" dedi.

İlçe başkanı seçilen Bayram Kartal ise, kongreye gelen tüm misafirlere teşekkür ettiğini belirtti. Başkan Kartal, “Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığını aldıktan sonra çok kısa süre içerisinde yüzün üstünde üye sağladık. Esnaf ziyaretleri yaparak partimizi tanıttık. İlçe merkezinde yapılan tüm etkinliklerde ve faaliyetlerde bulunarak partimizi başarılı bir şekilde temsil ettik. Birinci olağan kongremizden sonra ilçemizin 12 mahallesinde ‘Mahalle Temsilcileri' belirleyeceğiz. Kadın kolları ve gençlik kolları yapılanmalarını başarılı bir şekilde yaptık. Partimizin Ankara'da yapılan birinci olağan kongresi coşkulu bir kalabalıkla Türkiye'ye net bir mesaj verdi. Türkiye'de Yeniden Refah dönemi başlıyor. O coşkulu kongreden sonra Malazgirt'te çok olumlu dönüşler almaya başladık. Bizde Malazgirt teşkilatı olarak Sultan Alparslan diyarı Malazgirt'in en ücra köşesindeki kardeşlerimize Yeniden Refah gerçeğini anlatacağız” diye konuştu.

32 delegeden 29'unun oyunu alan Bayram Kartal, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı oldu.