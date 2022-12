Yeşil Varto Spor: 3 - Cizre Serhat Spor: 0

Grupta mücadele eden Yeşil Varto Spor, evinde konuk ettiği Cizre Serhat Spor'u 3-0 mağlup etti.

Muş'un Varto ilçesinde yenilenen spor sahası davul zurna eşliğinde açılışı gerçekleştirildi. Stat'ın yenilenmesiyle Yeşil Varto Spor bundan sonra maçlarını burada yapacak. Varto İlçe Stadı'nda saat 13.00'da başlayan müsabakanın orta hakemliğini Van bölgesinden Muhammet Semih Özbek yaparken, yan hakemleri ise Ağrı bölgesinden Elif Yılmaz ve Hakkari bölgesinden Hakkı Can Karadeniz yaptı.

Her iki takımında kontrollü başladığı müsabakada ev sahibi ekip 32. dakikada Mesut Can Özen'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip Mesut Can Özen'in 71. dakikada attığı golle durumu 2-0 yaptı. Müsabaka boyunca oyunun hakimiyetini elinde tutan ev sahibi ekip 75. dakikada Serkan Gül'ün attığı golle durumu 3-0 yaptı. Maçın geri kalan kısmında gol olmayınca ev sahibi takım maçı 3-0 kazanarak 24 puanla 2. sıraya yükseldi.

Müsabakayı izleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Muş Temsilcisi Kemal Türker, “Bu gün güzel bir havada Yeşil Varto Spor'un sevincini yaşıyoruz. Yeşil Varto Spor'umuz daha öncesinde Muş Şehir Stadyumunda maçlarını oynuyordu. Sağ olsunlar bir hafta içerisinde bütün yöneticilerin katkılarıyla çok güzel bir sahaya kavuştuk. Soyunma odaları, hakem odaları var. Emeği geçen her kese teşekkür ediyoruz. Valimize, kaymakamımıza ve Gençlik Spor İl Müdürümüze teşekkür ederiz. Varto yeni bir tesise kavuştu. Maçlar burada oynayacak. Burada oynamasını isteyenlerden en çok birisi de benim. Varto'da hedef büyük, şampiyonluğu bizde istiyoruz. Yeşil Varto Spor'umuzu önümüzdeki sezon 3.lige görmek istiyorum" dedi.

Sezonun ilk maçını kendi saha ve seyircilerinin önünde oynadıklarını ifade eden Teknik direktör Sadettin Özer “Varto halkından çok güzel bir ilgi gördük. Çok güzel bir maç oldu ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Şampiyonluğa emin adımlarla gidiyoruz. Bu sene bu takım şampiyon olacak. Buna gönülden inanıyorum. Futbolcu kardeşlerimle olan inancımdan dolayı bu sene yeşil Varto Spor Allah'ın izniyle 3.lige çıkacaktır" dedi.

Varto'da ilk kez oynana bir maç olmakla birlikte gayet güzel bir hava içerisinde bir futbol oynandığını dile getiren Yeşil Varto Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Durmuş ise ”Yeşil Varto Sporu kutluyorum. 3 golle 3 puanı aldık çok mükemmel bir futbol oldu. Dikkatimi çeken bir konu oldu. Varto'nun spora ve futbola olan aşkı bir başkaydı. Futbol bir ilin veya bir ilçenin aynasıdır. Emeği geçen her kese teşekkür ederiz" dedi.

Maç bitiminden sonra sporculara verilen yemeğin ardında maç barış ve kardeşlik havası içerisinde sona erdi.