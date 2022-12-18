Yeşil Varto Spor konuk ettiği Diyarbakır ekibini 4-0 mağlup etti

Grupta mücadele eden Yeşil Varto Spor, konuk ettiği Diyarbakır Bağlar Belediye Spor'u 4-0 mağlup etti.

Varto Stadı'nda saat 13.00'da başlayan ve hakemliğini Melih Kurt, Seyfullah Köroğlu ve Ahmet Kotan'ın yaptığı maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Yeşil Varto Spor, Diyarbakır ekibini 4-0 mağlup etti.

Müsabakayı izleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Muş Temsilcisi Kemal Türker, "Bugün güzel bir havada Yeşil Varto Spor'un sevincini yaşıyoruz. Yeşil Varto Sporumuz emin adımlarla ilerliyor. 4-0 maçı aldı. Öncesinde Muş Şehir Stadyumunda maçlarını oynuyordu. Sağ olsunlar bir hafta içerisinde bütün yöneticilerin katkılarıyla çok güzel bir sahaya kavuştuk. Soyunma odaları, hakem odaları var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Varto'da hedef büyük, şampiyonluğu biz de istiyoruz. Yeşil Varto Sporumuzu önümüzdeki sezon 3. Lig'de görmek istiyoruz” dedi.

Türker, hakemlerin basın mensuplarının sahada kalmasına izin vermediğini de belirterek, “Basın mensubu olarak sizlerin de İl Gençlik ve Spor Müdürümüze eksiklikleri söylemeniz üzerine biz de gereken işlemlere el atacağız. İnşallah sahamızda basın mensupları için de bir kulübe yapacağız. Sahamızda bazı eksiklikler vardır, gidermeye çalışacağız" diye konuştu.

Sezonun ikinci maçını kendi saha ve seyircilerinin önünde oynadıklarını ifade eden Teknik Direktör Sadettin Özer ise "Varto halkından çok güzel ilgi gördük. Çok güzel bir maç oldu. Şampiyonluğa emin adımlarla gidiyoruz. Bu sene bu takım şampiyon olacak. Buna gönülden inanıyorum. Futbolcu kardeşlerime olan inancımdan dolayı bu sene Yeşil Varto Spor Allah'ın izniyle 3. Lige çıkacaktır" dedi.

Varto'da güzel bir havada futbol oynandığını dile getiren Yeşil Varto Spor Kulübü Başkanı Nurullah Ok da, "Yeşil Varto Spor'u kutluyorum. 4 golle 3 puanı aldık. Çok mükemmel bir futbol oldu. Dikkatimi çeken bir konu oldu. Varto'nun spora ve futbola olan aşkı bir başkaymış. İki maçımız kaldı. İnşallah o maçları da alıp hedefimize ulaşacağız. 27 puanımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.