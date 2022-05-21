Yeşil Varto Spor'dan oyuncu transferi

MUŞ (İHA) – Yeşil Varto Spor, Bölgesel Amatör Ligi'ne çıkmanın ardından oyuncu transferi yaptı.

Muş'un Varto ilçesinde 2016 yılından beri faaliyetlerine devam eden Yeşil Varto Spor Kulübü, Bölgesel Amatör Ligi'ne çıkmanın ardında 9 sporcu ile sözleşme imzaladı. Açıklamalarda bulunan Yeşil Varto Spor Kulübü Başkanı Nurullah Ok, 2016 yılından beri emeği geçen tüm yönetici ve sporculara teşekkür ederek, “Desteğini esirgemeyen Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder başta olmak üzere tüm Vartolu büyüklerimize şükranlarımı sunarım. Tarihte ilk defa Bölgesel Amatör Lige yükselen Yeşil Varto Spor Kulübümüze yeni katılan arkadaşlar ile tüm Varto halkının desteğini arkamıza alarak hedefimiz olan 3. Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek ve burada kalıcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza olan inancımız tamdır. Bu oluşumda özellikle emeği geçen mevcut yönetim ve Mehmet Coşkun kardeşime teşekkürlerimiz sunarım. Bundan sonraki hedeflerimiz içerisinde iyi bir alt yapı oluşturup, çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik edip A takımımızı alt yapıdan ve Türkiye genelinde yetenekli gençleri bulup, bölge takımı olma yolunda kalıcı olmaktır” dedi.