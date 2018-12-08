Yeşilpınar Köyü Camisi hayırseverlerin yardımını bekliyor

Muş'un Varto ilçesine bağlı Yeşilpınar köyünde yapılan cami ve taziye evi inşaatı için hayırseverlerden yardım bekleniliyor.

Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan 35 haneli ve 250 nüfuslu Yeşilpınar köyünde, köy muhtarı ve köylülerce yaz sezonunda inşaatına başlanılan 160 metrekare alana sahip iki katlı caminin inşaatı, maddi imkânsızlıklar nedeniyle tamamlanamıyor. Yeşilpınar Köyü Muhtarı Abdurrahman Akdemir, çok borçlandıklarını belirterek, “İlçedeki esnaflarımıza borcumuz olduğundan dolayı malzeme desteği de bulamıyoruz. Bu nedenle de hayırseverlerin yardımlarına ihtiyacımız var. Hayırseverlerin camimize sahip çıkmalarını ve kış bastırmadan bitirmemize yardımcı olmalarını temenni ediyorum” dedi.

“Bir tuğla da sen koy” diyerek destek talep eden Muhtar Akdemir, “Eski camimiz yıkık ve dökük olduğundan dolayı artık ibadet etmeye müsait olmadığından dolayı, köylülerce yeni bir cami yapma kararı aldık. Köyümüzde zenginlerimiz olmadığından, köylülerce kendi aramızda camii ile ilgili para topladık. Topladığımız paramızda yetmedi. Camimiz ve taziye evimiz böyle yarıda kaldı. Camimizle ilgili borçlandık. Borçlular paralarını benden istemektedirler. Yarım kalan camimizle ilgili olarak hayır yapacak hayırseverlere şimdiden Allah razı olsun diyorum. Yardımlarını bekliyorum. Bu seviyeye gelen camimizin 80 bin TL borcu vardır” diye konuştu.