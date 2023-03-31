İhlas Haber Ajansı

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Yiyecek arayan tilki köye indi

Muş’ta etkili olan kar yağışından dolayı yiyecek bulmak için köye inen tilki görüntülendi.

Muş'ta etkili olan kar yağışından dolayı yiyecek bulmak için köye inen tilki görüntülendi.


Mart ayının son gününde etkili olan yoğun kar yağışı, şehir merkezinde olduğu gibi doğadaki yaşamı da olumsuz yönde etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, yiyecek arayan tilki ise köye kadar indi. Yukarı Yongalı köyüne yiyecek aramak için inen tilki, bölgede haber çalışması yapan İHA muhabiri tarafından görüntülendi.

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