YKS'de ikinci oturum başladı

YKS'de ikinci gün heyecanı Muş'un Malazgirt ilçesinde başladı.

Dün Temel Yeterlilik Testi'nde ter döken adaylar, bugün Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi için sınav salonlarını doldurdu. Alan Yeterlilik Testi saat 10.15'te başlarken, süresi ise 180 dakika olarak açıklandı.

Malazgirt ilçesinde 2 bin 550 adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Adaylar 165 dakika boyunca hayalini kurdukları üniversite için ter döktü.

Bin 882 aday bugün de Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi'ndeki soruları yanıtlayacak.