Yolda kalan sürücülere Kızılay ekipleri yetişti

Yurt genelinde kar yağışının etkili olması nedeniyle alarm durumuna geçen Türk Kızılayı, ihtiyaç duyulan her yere yetişiyor. Kızılay Muş Şube Başkanlığı ekipleri, Muş-Bingöl karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sıkıntı yaşanan Muş-Bingöl karayolunda vatandaşların araçlarında mahsur kaldığı bilgisini alan Türk Kızılayı Afet Operasyon Merkezi, bölgeye ekip gönderdi. Bölgeye hızla ulaşan ekipler, araçlarda mahsur kalan vatandaşlara su, kek, meyve suyu ikram etti. Ekipler, bazı sürücülerin araçlarına zincir takma, araç çekme ve benzin takviyesi desteği verdi.