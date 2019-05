Yoncalı beldesinde 60 ev sel altında

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Yoncalı beldesinde dört gündür etkili olan aşırı yağışlar sonucu meydana gele su baskınları sonucu yaklaşık 60 ev sular altına kaldı.

Bulanık'ta etkili olan aşırı yağış sel felaketine yol açtı. Bulanık'ın Yoncalı beldesinden geçen derenin taşması sonucu 60 ev sular altında kaldı. Sel felaketinin yaşandığı Yoncalı beldesinde incelemelerde bulunan Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti Kaymakam Uzan, "Bulanık'ın Yoncalı beldesinde bugünlerde yağan yoğun yağıştan mütevelli bir taşkın durum ile karşı karşıyayız. Yaklaşık 60 ev su altında kaldı. Şükürler olsun can kaybımız yok. Ancak vatandaşlarımızın tabi zarar ve ziyanları var. Tarımsal açıdan zarar ve ziyanları var. Artı bir de ahırlarında ve tandırlarında da sıkıntılar var. Biz de bu anlamda devlet olarak AFAD Müdürümüz Maşallah Yıldız, Yoncalı Belediye Başkanı Sami Özdemir ve Garnizon Komutanı İsmail Horzum güvenlik olarak bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Tabi ki yağmurun bu akşamda devam etmesi durumunda ve olumsuz bir durum yaşanması durumunda vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekir. Bu gecede bu 60 evimizi tahliye edip akrabaların ve komşularına gitmesi noktasında ikaz ettik. Tabi bizim buraya müdahale etmemiz için suyun beli ölçüde çekilmesi gerekir. Dere yatağının kaldırmaması neticesinde arkamızda gördüğünüz gibi taşkın söz konusu olmaktadır. Geçici karayollarına büz atma çalışması devam etmektedir. Ancak bu yeterli bir çalışma olmayacak. Bu dere yatağının sular çekildikten sonra DSİ Bölge Müdürlüğü ve il müdürümüz ile görüştük burada ciddi bir temizlik yapacağız. Dere yatağının taşkın koruması yapılmadı. İnşallah vatandaşlarımız bu sel felaketi ile karşı karşıya gelmeyecektir. Tekrar vatandaşlarımızın göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz. Şükürler olsun bir can ve mal kaybı yoktur. Devletimiz gereken şefkatli yüzü ile elini bu coğrafyaya atacak. Valimizin talimatı doğrultusunda bizler buradayız. Onların destekleri doğrultusunda hasar tespit çalışmaları yapacağız. Vatandaşlarımızın dertlerini ivedi bir şekilde çözeceğiz" dedi.

Evi su altında kalan vatandaşlardan Çetin Gündüz, "Dünden beri yağan yağmurdan sonra iki evde yaşayan 11 kişilik bir aileyiz. Evlerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. AFAD ekibi ilçe kaymakamız gelmiş onların sayesinde tahliye ettik. Devletimiz yanımızda Allah razı olsun" dedi.