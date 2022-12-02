1. Nevşehir/Kapadokya Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını açtı

Dünya UNESCO kültür mirasında yer alan, Dünyanın ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden olan Nevşehir'de, 1. Nevşehir/Kapadokya Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı.

Son yıllarda tarım alanında büyük ivme kazanan Nevşehir 1. Tarım Ekipmanları, Gıda, Hayvancılık Fuarına ev sahipliği yapıyor. Nevşehir kapalı Pazar yerinde açılan fuarın açılışını Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın yanı sıra protokol üyeleri, STK temsilcileri, üreticiler ve çiftçiler katıldı. Fuar Genel Koordinatörü Mehmet Ünal, "Patates, fasulye, kabak çekirdeği, hububat, bakliyat, tohum, gübre, sulama, tarım aletleri, gıda ve gıda makineleri, hayvancılık, hayvancılık ekipmanları gibi birçok alternatifleri bir araya getirmeyi hedefledik” şeklinde konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, "Her alanda olduğu gibi büyüyen gelişen Nevşehir'i, tarımda, gıdada ve hayvancılıkta ayrıca bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayacak 1. Tarım Fuarına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de, atılan ilk adımın her zaman önemli olduğunu belirterek, "Yaklaşık 110 stanttan yer aldığı bu fuar Orta Anadolu'nun en güçlü fuarı olarak bu yıla damgasını vuracak. Türkiye yeni bir yüz yıla giriyor. Türkiye'nin merkez olduğu yeni bir yüz yıla giriyoruz. Türkiye yüzyılı coğrafyasında nereden nereye giderseniz gidin bu Anadolu coğrafyası Nevşehir'den geçersiniz. Nevşehir turizme olduğu gibi tarım alanında da isminden söz ettiren bir şehir olacak” dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de, "Her medeniyetin bölgeye bırakmış olduğu değerler olduğu değerler var. Burası önemli bir turizm merkezinin yanı sıra önemli bir tarım merkezi. Yolumuza devam ederken bir alanın geride kaldığını, diğer alanın ön plana çıktığını görebiliyoruz. Gıda bu anlamda biraz gölgede kaldı. Özellikle pandemi döneminde gıdanın stratejik önemi ortaya çıkınca, her şeyin bir alternatifi olduğunu, ancak gıdanın alternatifi olmadığını hepimiz idrak ettik. Gıda açışından, bereketli üzüm bağlarının, bereketli buğday bahçelerinin, bereketli kabağın olduğunu, toprağımızın çok bereketli olduğunun farkına bir kez daha vardık. Düzenlenen bu fuar Nevşehir'de ilk defa yapılıyor olmasına rağmen geniş katılımlı bir fuar olacak” ifadelerini kullandı.