1 yaşındaki bebeğin boğazına mandal yayı saplandı

Nevşehir'de 1 yaşındaki minik bebeğin nefes borusuna saplanan mandal yayı başarılı bir operasyonla çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de 1 yaşındaki Özlem İlayda Yılmaz dün akşam saat 19.00 sıralarında elinde mandal yayla oynarken, mandal yayını ağzına alarak, yutmaya çalıştı. Minik Özlem'in babası ise olayı fark eder fark etmez çocuğunun boğazına kaçan yayı çıkartmaya çalıştı. Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine müracaat eden aileye nöbetçi doktor Dr. Mustafa Alpaslan tarafından röntgenleri çekilerek lokalizasyon ve durumu tespit edildi. Daha sonra Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Cevatzade tarafından da muayene edilen bebeğin acilen ameliyata alınmasına karar verildi. Yapılan başarılı ameliyat sonucunda bebeğin genzin den saplanan mandal yayı çıkartıldı.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Cevatzade, ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada, “Özellikle 1-12 aylık döneme karşılık gelen süt çocuğu döneminde bebekler her şeyi ağzına alır. Üzerinde 3 yaş altında kullanılmaması gerektiği yazan ürünlere karşı bazen anne ve babalar pek dikkatli davranmayabiliyor. Bu tarz ürünler boğaza kaçabiliyor. Bu konuda ailelerin çok dikkatli olması gereklidir ailelerin, küçük çocuklar için yabancı cisim aspirasyonlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Nefes borularına kaçacak parçaları uzak tutmaları gerekiyor. Ayrıca 3 yaş altı çocuklarda çerez gibi küçük parçacıklı maddeleri vermemeleri gerektiğini ağızdan alınan her türlü yabancı cisim hava yolunu tıkadığı takdirde o kişinin hayatının kaybına neden olma riski oldukça yüksektir” dedi.