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100 Evler Kümesi mevkiinde alt yapı sorunu çözüme kavuşuyor

Nevşehir’in Sümer Mahallesi 100 Evler Kümesi mevkiinde Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından alt yapı sorununun çözümüne yönelik olarak başlatılan Atık Su Drenaj Hattının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Nevşehir'in Sümer Mahallesi 100 Evler Kümesi mevkiinde Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından alt yapı sorununun çözümüne yönelik olarak başlatılan Atık Su Drenaj Hattının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sümer Mahallesi'nin 100 Evler Mevkiinde sağlıklı bir alt yapının oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde 850 metrelik bir hat uzunluğunda , Atık Su Drenaj Hattının yapımını devam ediliyor.


Bölgedeki alt yapıdaki sıkıntıları çözüme ulaştıracak Atık Su Drenaj Hattının oluşturulmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

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