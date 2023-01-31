11 yıl hapis cezası olan şahıs jandarmadan kaçamadı

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda hakkında birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.G., yakalanarak göz altına alındı.

M.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.