12 farklı ülkeden 25 figürlü balon Kapadokya semalarında uçacak

Nevşehir; 3'ünca balon festivaline ev sahipliği yapacak. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nin 3.sü BalonFest, 21-24 Temmuz 2022 tarihlerinde Kapadokya'da yapılacak.

Türkiye'nin ilk yerli balon üretici firması Pasha Balloons'un Ana Sponsorluğunda MEHA Havacılık organizasyonunda üçüncü kez düzenlenecek olan Türkiye'nin en büyük Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, BalonFest'2022, 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Kapadokya Bölgesinde gerçekleştirilecek. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan eşsiz Kapadokya, Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, BalonFest sayesinde üçüncü kez dünyanın en önemli şekilli ve figürlü balonlarını ağırlayacak. Festival çerçevesinde ayrıca özel şekilli balonlarla gündoğumu balon gösterileri, yöresel tadım etkinlikleri, müzik etkinlikleri, Kapadokya Tanıtım ve Geliştirme Konferansları, Vecihi Hürkuş kısa film gösterimi, balon içi ve salıncak fotoğraf aktiviteleri, paraşütle atlayış, sis gösterileri, keşif sahneleri, lazer gösterileri ve night glow gösterileri düzenlenecek. Festivalin birinci günü Anadolu Ateşi gösterisi, ikinci gün alternatif grup olarak Pandami Music konseri devamında Zeynep Bastık Konseri ve Doğukan Manço dj performansı sergilenecek. Program çerçevesinde üçüncü gün ise EDİS konseri ve Ozan Doğulu DJ performansı festival katılımcılarıyla buluşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Nevşehir Valiliği ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü himayelerinde Göreme Belediyesi, Uçhisar Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi destekleriyle katılımcı sayısını her yıl daha çok yükselterek balon turizmi marka değerini artırma amacında olan 3. Uluslararası Balon Fest Kapadokya'nın ülkemizin tanıtımına daha büyük katkılar sağlaması bekleniyor. Türkiye'nin ilk Sıcak Hava Balon Üreticisi Pasha Balloons'un ana sponsorluğunda ve MEHA Havacılık organizasyonunda aralarında İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Brezilya, İspanya, Makedonya ve Slovenya gibi ülkelerin olduğu dünyanın dört bir yanından gelecek olan 12 farklı ülkeden 25 figürlü balon ile 15 klasik sıcak hava balonu her gün Kapadokya semalarını süsleyecek. Makro seviyede bölge turizmine milyonlarca TL'lik katkı yapacağı beklenen 3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, BalonFest için binlerce kişi Kapadokya'da konaklayacak. Katılımcılar bölgede her gün yüzlerce kalkış yapan sıcak hava balonlarını ve figürlü balonları bir arada görerek görsel bir şov izleme şansı yakalayacak. Festival 21-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Kapadokya Bölgesinde Göreme Festival alanında gerçekleştirilecek. Farklı ülkelerden gelen özel figürlü sıcak hava balonlarının katkısıyla dört sabah seansı ve üç akşam seansı olmak üzere çeşitli balon gösterileri yapılacak. Sabah saatlerinde Kapadokya bölgesinde kalkış yapan mevcut sıcak hava balonlarına, farklı figürlerdeki misafir balonlar eşlik edecek. Türkiye'de Birincisi yine Pasha Ballons tarafından yapılan ışıklı balon gösterisi (night glow), 25 figürlü renkli sıcak hava balonuyla akşam saatlerinde izleyicilere farklı bir deneyim yaşatacak. Dünya'nın gözbebeği Kapadokya'nın etkileyici manzarasında gerçekleştirilecek festival unutulmaz bir deneyim amaçlarken, Kapadokya turizminin tanıtımı için önemli bir fırsat olacak. Festival boyunca uluslararası, ulusal ve yerel medya kanallarının yanı sıra festivale katılan yerli ve yabancı turistlerin deneyimlerini sosyal medya hesaplarından canlı veya diğer paylaşımları ile milyonlarca kişiye ulaşması hedefleniyor.

Festival hakkında bilgi veren Pasha Balloons yönetim kurulu başkanı Halis Aydoğan da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada; “Türkiye'nin ilk Sıcak Hava Balon üretici firması olan Pasha Balloons sponsorluğunda gerçekleştirilen 3. Uluslar Arası Sıcak Hava Balon festivali Balon Fest 2022 için 21-24 temmuz tarihlerini seçtik. Toplamda 86 başvuru oldu. 16 ülkeden özellikle şekilli balonları festivalimize kabul ettik. Bölgemizde balon uçuları yoğun olarak yapılmakta. Dünyada en fazla yolcu uçuşunun olduğu Kapadokya her gün 156 balonun aynı anda uçabildiği bir nokta olduğundan her gün bizim için festival” dedi.