150 bilim insanı 5. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri konferansında buluştu

Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Konferansı 30 farklı ülke ve 25 farklı şehrinden gelen 150 bilim insanının katılımıyla başladı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde toplam 90 farklı üniversite ve kuruluş desteğiyle organize edilen konferansın açılışına; Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Şube Müdürü Ali Şahin, NEVÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Meydan, NEVÜ Spor Bilimleri Teknolojisi ve Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatma Saçlı Uzunöz, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bengü Aksu Ataç, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vedat Aktepe, Sosyal Bilimler Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Doğan, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi M. Hayri Sarı ve Semra Vefa Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Dilek Güven katıldı.

Düzenleme Kurulu Başkanı ve NEVÜ Spor Bilimleri Teknolojisi ve Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatma Saçlı Uzunöz, ICPESS (International Conference of Physical Education and Sports Science/ Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Konferansı) Uluslararası Danışmanı Prof. Ming-Kai Chin tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, Mayo Clinik'ten Kardiyolog Prof. Dr. Stephen L. Kopecky 'Kalp sağlığında fiziksel aktivitenin önemi' konulu sunumunu katılımcılar ile paylaştı.

Konferans süresince davetli konuşmacılar; ICPESS'in Tarihsel Gelişimi ve Spor Literatürüne Yaptığı Katkıları, 'Hop Sport! Organizasyonu ve Fiziksel Aktivite Videolarının Dünya Çapındaki İşlerliği, Türk Eğitim Sisteminde Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi ve Güncel Program İçerikleri, “Beyin Molası” (Brain Break) Video Uygulamalarının Yüksek Eğitim Programlarında Kullanımının Fiziksel Aktivite Üzerine Etkisi gibi başlıklarda sunumlarını gerçekleştirdi.

'Beden Eğitimi ve Sağlık Alanında yeni yönelimler: Kuramdan Uygulamaya Türk ve Küresel Bakış Açısı' temalı konferansta, 8 davetli konuşmacıya, 5 workshop sunumuna, 2 FLV(Future Leader Volunteers) sunumuna, 3 sempozyumda 12 davetli konuşmacıya ve 54 sözlü bildiriye yer verildi.

Konferansta ayrıca, fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla tüm davetlilerle birlikte Beyin Molası' (Brain Break) uygulaması yapıldı.

30 farklı ülke ve ülkemizin 25 farklı şehrinden 150 bilim insanının katıldığı konferans, 06 Aralık 2018 tarihinde sona erecek. ^