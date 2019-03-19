18 Mart Çanakkale Zaferi'ni işaret dili ile sergilediler

Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla Hacıbektaş Halk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından sergilenen Çanakkale tiyatrosu işaret dili ile sergilendi.

Hacıbektaş ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerinin işaret dili ile sergilediği tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Hacıbektaş Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Eğiticisi Elçin Öztürk'ün öncülüğünde işaret dili kursiyer öğrencileri tarafından sergilenen tiyatro oyunu büyük beğeni kazandı. Halk Eğitim Merkezi kursiyer öğrencileri tarafından sergilenen tiyatro oyunu yaklaşık 30 dakika sürerken öğrenciler tarafından Çanakkale Zaferi'nde yaşananlar sahnelendi.