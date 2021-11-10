19. yüzyılda yaptırılan çeşme aslına uygun olarak restore edildi

Nevşehir'in tarihi ve kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Nevşehir Kalesi çevresinde yer alan tarihi çeşmelerin restorasyonuna başlayan Nevşehir Belediyesi, Şekerci Çeşmesi'ndeki çalışmalarını tamamladı.

Nevşehir Belediyesi, kentte bulunan tarihi eserlere sahip çıkarak restorasyonunu yapıyor. Bu kapsamda, Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan tarihi Şekerci Çeşmesi'nde bir süre önce başlayan restorasyon çalışması tamamlandı. Tarihi çeşme, aslına uygun olarak yenilenerek yeniden açıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, musluklarından uzun yıllar sonra yeniden su akan tarihi çeşmede incelemelerde bulundu.

Tarihi çeşmenin restorasyonu ile birlikte çevresinde peyzaj düzenleme çalışması da yaptıklarını kaydeden Savran, Nevşehir Kalesi etrafındaki çeşitli mahallelerde yer alan ve birçoğu Osmanlı Padişahı 3. Ahmed'in Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan yaklaşık 20 adet çeşmenin tamamında restore çalışması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.