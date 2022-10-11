NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Nevşehir'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince “Göçmen Kaçakçılığı” ve “Sınır Dışı İşlemleri” çerçevesinde denetim yapıldı. Denetim de, “Yurda İllegal Giriş” suçundan hakkında adli işlem yapılan yabancı uyruklu iki şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar emniyette ki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Çankırı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.