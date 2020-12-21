İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı kasabasında bir evde çıkan yangında evde bulunan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı kasabasında bir evde çıkan yangında evde bulunan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, Kaymaklı Kasabası Hatipoğlu Mahallesi Kooperatif evlerinde elektik prizinden çıktığı iddia edilen yangın biranda evi alev aldı. Babaannesi ile evde bulunan 2 yaşındaki Mehmet Ünal yangında hayatını kaybederken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Yangında ölen 2 yaşındaki Mehmet Ünal'ın anne ve babasının işte olduğu ve minik çocuğa babaannesinin baktığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.