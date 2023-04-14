İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

20 ton su bedava

Uçhisar Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla her haneye ücretsiz su dağıtımı yapıldı.



Uçhisar Belediyesi ekipleri 20 ton evlerinde yükleme yapılmak üzere su dağıtımını gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı dolayısıyla ücretsiz olarak her haneye yapılan su dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulunan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü; "Sosyal Belediyecilik anlayışında vatandaşlarımız için bir nebze de olsa ekonomik destek sağlamak amacıyla yaptığımız su dağıtım projesini Ramazan Bayramında tamamlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.