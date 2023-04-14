20 ton su bedava

Uçhisar Belediyesi ekipleri 20 ton evlerinde yükleme yapılmak üzere su dağıtımını gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı dolayısıyla ücretsiz olarak her haneye yapılan su dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulunan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü; "Sosyal Belediyecilik anlayışında vatandaşlarımız için bir nebze de olsa ekonomik destek sağlamak amacıyla yaptığımız su dağıtım projesini Ramazan Bayramında tamamlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.