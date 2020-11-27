2000 Evler Mahallesi merkez park yenilendi

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Merkez Park içerisinde yenileme çalışması yaptı.

Nevşehir Belediyesi hayata geçirdiği projelerle bir yandan şehre yeni parklar kazandırırken bir yandan da mevcut parklarda yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan ve genç yaşlı 7'den 70'e tüm vatandaşların hem spor hem eğlence hem de dinlenme amaçlı kullandığı Merkez Park içerisinde başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde parkta gerçekleştirilen düzenleme kapsamında parktaki yıpranmış oyun grupları, oturma grupları, banklar ve aydınlatma ve sulama sistemleri tamamen yeniledi. Mevcut yeşil alanlar korunurken, peyzaj çalışmaları ile daha da güzelleştirildi. Yürüyüş yollarının da yenilendiği park içerisinde vakit geçirecek çocuklarda unutulmadı.

Çalışmalarda çocuklar için oyun gruplarında bulunan aksaklıklar giderilirken kırık ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşturuldu. Çocukları kaza ve yaralanmalardan korumak için oyun grubunun zeminine kauçuk esnek zemin kaplaması yapan belediye ekipleri vatandaşların spor yapabilmeleri için de park içerisine açık alan fitness aletleri yerleştirdi.

Yenileme çalışmaları sonrasında mahalle sakinleri süs havuzları, yeşil alanları ve yürüyüş yolları ile aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri ferah bir ortama kavuştu.