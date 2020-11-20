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2000 Evler Mahallesinin tüm sorunları çözülecek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2000 Evler Mahallesi’nin etap etap cadde ve sokaklarının sorunlarını çözeceklerini belirterek, “Altyapısı problemli, asfaltı olmayan cadde ve sokak kalmayacak” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2000 Evler Mahallesi'nin etap etap cadde ve sokaklarının sorunlarını çözeceklerini belirterek, “Altyapısı problemli, asfaltı olmayan cadde ve sokak kalmayacak” dedi.


Belediye Başkanı Rasim Arı, Cuma namazı sonrasında 2000 Evler Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.


Pazar yeri çevresindeki cadde ve sokakları gezerek mahalle sakinleri ile sohbet eden Arı, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.


Mahallenin sorunlarının hepsini tespit ettiklerini ve gerek altyapı gerekse üstyapı problemlerinin çözüme kavuşturulması için gerekli çalışma programını yaptıklarını söyleyen Arı, “Tıpkı diğer mahallelerimizin olduğu gibi 2000 Evler Mahallemizin de tüm sorunlarına hakimiz. Bunun için çalışma programımızı yaptık. Girilmedik cadde ve sokak bırakmayacağız. Etap etap hem altyapı hem de üstyapı problemlerini çözeceğiz.” dedi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yenileme çalışmaları tamamlanan Merkez Parkı da gezen Arı, oyun grupları, çocuk parkı, süs havuzu ve yürüyüş yolları yenilenen parkın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

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