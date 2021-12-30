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21 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıs yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Gülşehir İlçe Emniyet Müdürüğü ekipleri tarafından aranan şahısların deşifresi ve yakalanmasına yönelik yapmış olduğu çalışmada UYAP sorgusunda 'Muhafaza altına alınmış eşyada hırsızlık' suçundan arandığı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. göz altına alındı. Gözaltına alınan B.E., mevcutlu olarak sevk edildiği Gülşehir Cumhuriyet Savcılığında yapılan UYAP kontrolünde ise çeşitli suçlardan başka adli makamlarca toplam 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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