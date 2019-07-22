2.Lig yolunda Nevşehir takımına sahip çıkıyor

Yıl dönümünde 2. Lig hedefi ile yeni sezona başlayacak olan Nevşehir Belediyespor'a, maddi destek için kampanya başlatıldı. Kırmızı beyazlı kulübe maddi desteklerini açıklayan iş insanlarını ziyaret eden kulüp yöneticileri, kendilerine forma ve kombine kart hediye etti.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın yaptığı açıklamada, 2019-2020 futbol sezonunda Türkiye 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor'un, kuruluşunun 50. Yıl da şampiyonluk hedeflediğini kaydetti. Bu amaçla oluşturulan transfer komitesi aracılığıyla takıma önemli isimlerin kazandırıldığını ve güçlü bir kadro kurduklarını ifade eden Özaltın, görüşmeleri sürdürdükleri bazı oyuncular ile de hafta içerisinde sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Özaltın,” Takımımızın eksik bölgelerini yeni transferlerimiz ile güçlendirirken bol alternatifli bir kadro kurduk. Aramıza katılacak yeni oyuncularla birlikte sezona en iyi şekilde hazırlanarak şampiyonluk mücadelesi vereceğiz.” dedi.

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kulübün mali yapısını güçlendirmek için çaba harcadıklarını belirten Özaltın, kulüp yönetimi olarak çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten iş insanlarını ziyaret ettiklerini de kaydetti. Kulübe mali destek sağlayacaklarını ifade eden iş insanlarına üzerlerinde kendi isimlerinin bulunduğu yeni sezon formaları ile birlikte kombine kartlarını hediye ettiklerini söyleyen Özaltın, “Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız ile birlikte şehrimizin değerli iş insanlarını ziyaret ediyoruz. İlk günkü ziyaretlerimizde Muhittin Usta Adana Kebap Salonu sahibi Muhittin Altaş 10 bin TL, Höyük Doğal Depoları sahibi Mustafa Kurugöllü 25 TL maddi destek sağladı. Kendilerine teşekkür ederiz. Hafta içerisinde bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Kulübümüze destek olan tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Onların da desteği ile bu kulübü daha üst liglere taşıyacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.