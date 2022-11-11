İhlas Haber Ajansı

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3 bin yıllık boğa heykeli ele geçirildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu çerçevesinde yaptığı çalışmada, yaklaşık 3 bin yıllık olduğu tahmin edilen boğa heykeli ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre Avanos ilçesinde N.B., A.R.O., S.Ç. ve A.U.'nun üzerinde ve bulunduğu işletmede yapılan aramada; Hitit dönemine ait ve yaklaşık 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen boğa heykeli ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçundan adli işlem başlatıldı.

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