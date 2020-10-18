3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 Diyarbekirspor A.Ş: 1

Misli.
com 3. Lig 1. Grup 5. hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Diyarbekirspor A.Ş.'ye 1-0 mağlup oldu.
Stat: Gazi
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Abdulkadir Döner, Semih Kocaman
Nevşehir Belediyespor: Furkan, İsmail, Efe Can, Youssef, Erhan (Batuhan dk. 79 ?), Emre (Furkan dk. 46), Hasan, Furkan, Ahmet, Muhammed Furkan, İlyas
Diyarbekirspor A.Ş.: Salih, Fatih, Mustafa Emre, Ethem Ercan, Ferhat, İbrahim (Maksut dk. 79), Okan, Emir Can (Alpay dk. 90 ?), Mehmet Fuat, Mustafa (Murathan dk. 66), Ömer Faruk
Gol: Furkan Mızrak (dk. 54 k.k)
Kırmızı kart: Ömer Faruk (dk. 58) (Diyarbekirspor A.Ş)
Sarı kartlar: Furkan, İsmail (Nevşehir Belediyespor), Ömer, Alpay, Mustafa (Diyarbekir A.Ş.)