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3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 - Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0

Misli.

com 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumu'nda ağırladığı Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor takımını 1-0 mağlup etti.



Stat: Gazi


Hakemler: Yusuf Alper, Metin Uçar, Vedat Güneş


Nevşehir Belediyespor: Furkan Güzel, İsmail, Anıl (Serdar dk. 52), Youssef (Burak dk. 79), Emrah (Emre dk. 79 ?), Erhan, Hasan, Ahmet (Furkan dk. 50 ?), Muhammed Furkan, İlyas


Arnuvutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: Ulaş, Doğukan, Seyit Mehmet (Mertkan dk. 88 ?), Mustafa (Fuat dk. 83 ?), Ozan, Umut, Mert, Yasin, Muhammed Raşit (Gökhan dk. 61), Okan, Fatih


Gol: Hasan Kaya (dk. 12) (Nevşehir Belediyespor)


Kırmızı kar: Mert Caymaz (dk. 59) (Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor)


Sarı kartlar: Emrah, Furkan, Serdar (Nevşehir Belediyespor), Okan, Mustafa, Raşit, Gökhan, Fatih (Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor)

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