3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 4 - Artvin Hopaspor:1

Misli.
com 3. Lig 1. Grup karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor, Artvin Hopaspor'u 4-1 mağlup etti.
3. Lig 1.Grupta oynanan mücadelede Gazi Stadyumunda Nevşehir Belediyespor, Artvin Hopaspor'u 4-1 mağlup ederken müsabakayı AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve federasyona bildirilen her iki kulüp yöneticileri takip etti.
Stat: Gazi
Hakemler: Süleyman Bahadır, Yunus Doğan, Adem Mazlum
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç, İsmail, Efe Can, Youssef (Serdar dk.83), Emrah (Hamza dk.87), Muhammed, Burak (Ahmet dk. 77), Erhan, Hasan, Muhammed Furkan, İlyas
Artvin Hopaspor: Furkan, Fatih, Niyazi, Eray, Taner, Feyyaz, Doğukan (Oğuzhan dk. 86 ?), Ufuk (Doğan dk.61), Yücel (Furkan dk. 71), Tugay, Güray
Goller: Emrah Bedir (dk. 33, dk 84), Burak (dk.52), Hamza (dk.88) (Nevşehir Belediyespor) Taner (dk.41) (Artvin Hopaspor)
Sarı Kartlar: İlyas (Nevşehir Belediyespor), Doğukan, Niyazi (Artvin Hopaspor)