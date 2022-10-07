3. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) işbirliğiyle '3. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi' (SANAR2022) başladı.

Yüksek İhtisas Üniversitesi ev sahipliğinde ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Ankara Üniversitesi ile Kapadokya Üniversitesi işbirliğiyle uzaktan video konferans şeklinde gerçekleştirilecek olan '3. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi' (SANAR2022) başladı. Farklı kurumlardan 150'ye yakın katılımcının yer aldığı ve 8 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek olan SANAR2022 Kongresi'nin amacının ise; farklı ülkelerden akademisyenleri, öğrencileri ve yöneticileri bir araya getirerek spor, antropoloji, beslenme, anatomi ve radyoloji alanlarında teorik ve pratik konuları tartışmak olarak belirlendi.