İhlas Haber Ajansı

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31 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Nevşehir’de aranan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de aranan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmada; Manavgat, Fethiye ve Serik adli makamlarınca 'Yağma', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından 31 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.T. (49) yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.

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