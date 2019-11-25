33 yıl sonra ilkokul öğretmeni ile buluştu

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla ilkokul öğretmenliğini yapan 72 yaşındaki Nezahat Ünlü'yü ziyaret ederek gününü kutladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 33 yıl önce öğretmenliğini yapan 72 yaşındaki Nezahat Ünlü'yü aradan geçen 33 yılın ardından belediye başkanı olarak ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün 1986 yılında öğretmenliğini yapan 72 yaşındaki Nezahat Ünlü aradan geçen 33 yılın ardından öğrencisini karşısında belediye başkanı olarak görmenin heyecanını yaşarken ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

33 yıl önce öğretmenliğini yaptığı Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ü karşısında gören emekli öğretmen Nezahat Ünlü, “ 1986 yılında öğrencim olan ve şuanda Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Aktürk'ü karşımda görmekten ve beni unutmaması gerçekten duygulandırdı. Mehmet Aktürk öğrencilik döneminde de son derece başarılıydı. Bugün kendisini Belediye başkanı olarak görmek beni gerçekten son derece mutlu etti. Beni unutmayıp bugünümü hatırladığı için çok teşekkür ederim” dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de açıklamasında, “Bizlerin bugünlerine gelmesini sağlayan, ailemizden sonra okulumuzda bizlere hem öğretmenlik yapmalarının yanı sıra annelik ve babalık yapan öğretmenlerimizi unutmak bizlere yakışmaz. Bizim bugünlerimize gelmesinde öğretmenimin çok büyük emekleri var. 33 yıl aradan sonra öğretmenimi belediye başkanı olarak ziyaret ederek geçmişimizi yad etmek bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.