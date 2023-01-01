35 bin yerli ve yabancı turist yeni yılı Kapadokya'da karşıladı

Yeni yıla Kapadokya'da girmek isteyen yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turist aylar öncesinden erken rezervasyon yaptırarak yer bulabildi. Kapadokya bölgesinde ki konaklama tesislerinde bulunan 35 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu.

Kapadokya turizminin 2022 yılını çok güzel geçirdiğini söyleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2023 yılının daha da güzel olacağını söyledi. Vali Becel, “Güzel bir yılı geride bıraktık. Turizm olarak 2022 yılını güzel hareketli ve bereketli geçti. Böyle güzel bir yılı geride bırakıyoruz. Şu anki göstergeler 2023'ün 2022'den çok daha iyi olacağını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Vali Becel daha sonra yol denetlemesinde görev yapan emniyet personelinin ve araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşların yeni yılını kutladı. Yeni yılı Kapadokya'da karşılamak isteyen turistler günler öncesinden bölgeye gelmeye başladı. Gün boyu bölgeyi gezen turistler akşam saatlerinde ise eğlence mekânlarına akın etti. Kayadan oyma mekânlarda Türk Gecesi etkinliğine katılan turistler halay çekerek yeni yıla girdi. Bazı turistler de soğuk havaya aldırmadan yeni yılı ateş etrafında dans ederek karşıladı. Davul zurna eşliğinde oyun oynayan turistler yeni yılı ateş başında karşıladı.

Uçhisar ve Göreme kasabasında yapılan havai fişek gösterileri de izleyenleri mest etti. Dakikalarca süren havai fişek gösterilerini izlemeye gelen yerli ve yabancı turistler seyir tepelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.