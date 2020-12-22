4 farklı adresten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Alınan bilgilere göre, 4 Aralık tarihinde Yeni Mahalle Gürbüz Sokakta inşaatı devam etmekte olan aparttan 2 adet pense, 7 adet tornavida, 4 adet yan keski, 2 adet matkap ucu, 1 adet sac makası, 1 adet kargaburnu, 4 adet kameranın yanı sıra aynı tarihte aynı sokaktan bir kargo firmasına ait 1 adet el arabasının yanı sıra 18 Aralık'ta da Esentepe Mahallesinde 1 adet bakır süzgeç, 1 adet bakır leğen, 3 adet bakır kazan, 2 adet küçük yastık halısı ve yine 18 Aralık tarihinde Güzelyurt Mahallesi 80.Yıl Bulvarında bir binanın eklentisinde 1 adet matkap, matkaba takılı vaziyette batarya ve 1 adet şarj aleti ile içerisinde 10-15 adet sarı dübelin çalınması olayına karışan şüpheliler M.A. ve E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

M.A. ve E.Ş. tarafından çalınan eşyalardan kablolar ve 2 adet kamera hariç diğer bütün suça konu eşyaları sahiplerine teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken diğer şüpheli M.A. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.