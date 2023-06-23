4. Geleneksel Liseliler Arası Öykü Yarışması'nda dereceye giren eserler belli oldu

“Engelsiz Kurgular” temalı geleneksel öykü yazma yarışmasında Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Gençlerinöğrencilerinin öykü yazarak yazma becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin; Türkçeyi yazım kurallarına uygun olarak kullanmalarının geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen ve bu istikamette düzenlenen 4. Geleneksel Liseliler Arası Öykü Yarışması'nda kitapta yer almaya hak kazanan eserler Kapadokya Üniversitesinin YouTube kanalında açıklandı. Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerine açık olan yarışma, gençlerin öyküler aracılığıyla bireysel ve toplumsal kimliklerini iyi bir şekilde inşa etmelerini; insana engel olan ne varsa öykü yazarak ona önlem alma becerisi kazanıp, bu beceriyi alışkanlığa dönüştürmelerine yardımcı olmayı hedefledi.

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak düzenledikleri ilk yarışmadan itibaren aynı heyecanı yaşadıklarını aktaran Oylubaş Katfar, 'Engelsiz Kurgular, Engel Tanımayan Öyküler' temalı öykü yarışması için yazdıkları öykülerden dolayı katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başladı. Kırılgan, gezegeni çerçeveleyen, ekolojik konularda iç içe geçmiş bütün detaylara, etik sosyal sorunlara yeni bakış açısı sunmaya çalışan üniversitemizin çevreci beşerî bilim yayın serileri olduğunu hatırlatan Oylubaş Katfar, öykü yarışması fikrinin de bu Çevreci Beşerî Bilimler Merkezi desteğiyle yeşerdiğini ve öykü yarışmasının kitaplarının da bu merkezden çıktığını ifade etti.

Oylubaş Katfar, “Gençlerin kaleminden, iç içe geçmiş pek çok duygunun ilk yarışmadan beri geleneksel yaşamdaki konumunu gözden geçirdik. Bu sene her zamankinden farklı bir dönemden geçen genç yazarlarımız dünyayı çözüm odaklı hikâyeleştirdiler. Gençlerin öykü yazarak, yazma becerilerinin, duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak temel hedefimizdi. Gençlerin öyküler aracılığıyla bireysel ve toplumsal kimliklerini de iyi bir şekilde inşa etmelerine ve insana engel olan ne varsa öykü yazarak ona önlem alma becerisi kazanıp hatta kazanması da çok yeterli değil bu beceriyi alışkanlığa dönüştürme konusunda bilgilendirilmesine ortak olmak istedik. Bu yüzden güzel sonla bitecek öykülerle yarışma kitabının dördüncüsünü yayımlamayı düşündük” dedi. Yarışma konusunun 6-7 Şubat depremlerinden önce belirlendiğini ifade eden Oylubaş Katfar, “İnsana engel olan talihsizlikler ya da kalıp yargılar aklımızın ucundaydı. Maalesef 6-7 Şubat depremlerini yaşadık, yüzümüze çarpan bu acı gerçek gençlerin hafızalarındayken, engel kavramının geçmişten bugüne geçen zamanda nasıl değiştiğini, genç bireylerin hayal gücünde nasıl şekillenmekte olduğunu düşünürken, yanılgılarımız üzerinden de aslında bu öykülerle ortaklaşmış olduk” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Öykü yarışmasının geleneksel hâle gelmesinden oldukça memnun olduklarını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Gökkaplan, yarışmaların bu kadar heyecanlı, devamı istenilen, her seferinde farklı heyecana sürükleyebilecek bir serüven olacağını ilk başta hayal etmediklerini söyledi. Hem gençlerin ilgisi hem de kendi istekleriyle geleneksel hâle gelen Lisesiler Arası Öykü Yarışması'nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini hatırlatan Gökkaplan, “Her yıl bizim için yeni bir soluk oluyor, yeni bir heyecan oluyor. Bizler aslında ülkemizin genç kuşaklarının, genç nesillerinin, oluşturucu zihinlerinin bize ne söylediği ne anlatmaya çalıştığını merak ediyoruz. Mütevelli Heyet Başkanımız ve Üniversitemizin fikir lideri Alev Hanım'ın dediği gibi, "Söyleyecek sözü olan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz". Belki de Türk edebiyatının Üniversitemizdeki mevcudiyetinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de budur. Söyleyebilecek sözü olan, kendini ifade edebilecek bireyler yetiştirmek' dedi.

Dereceye giren 21 eser, 19 Haziran Pazartesi günü saat 19.00'da Kapadokya Üniversitesi YouTube Kanalı'ndan yapılan canlı yayında açıklandı. Dereceye giren ilk 3 eser, 10 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanacak öykü kitabının tanıtım töreninde açıklanacak. Yarışmanın birincisine 4.000 TL, ikincisine 2.500 TL ve üçüncüsüne 1.500 TL karşılığı olan hediye çekleri verilecek. Ayrıca, dereceye giren ilk 21 öykü Kapadokya Üniversitesi Yayınları tarafından kitaplaştırılacak ve öyküleri yayımlanan öğrencilere kitaptan hediye edilecek. Yarışmanın anısına, Üniversitemizin Ürgüp Mustafapaşa Yerleşkesinde bulunan ağaçlandırma alanına 21 öykü için 21 adet fidan dikilecek.