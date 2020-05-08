İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

40 günlük bebek korona virüsü yendi

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören 40 günlük bebek ve annesi, korona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.


Nevşehir Devlet Hastanesinde korona virüs testi pozitif çıkan anne Sevnur T. (22) ve bebeği Ayşegül T.'ye Covid-19 servis katına nakilleri yapıldı. Anne ve bebeğine uygun tetkik ve tedaviler planlanarak olumlu yanıt alındı. Anne ve bebeğinin 14 günde korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.


Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlanan anne ve bebeği sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.