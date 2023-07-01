500 aileye kurban eti ulaştırıldı

Nevşehir'de; Ürgüp Belediyesi ekipleri tarafından mahallelerde kurban eti dağıtımı Kurban Bayramı süresince devam etti. Ürgüp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Ürgüp Mahalle Muhtarları ve Ürgüp Belediyesi'nin veri tabanından belirlenen 10 mahallede toplam 500 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına ulaşmak üzere kesilen kurbanlar paketlenerek 6 mobil araçla kapı kapı dolaşılarak teslim edildi. Kurban ibadetinin amacına ulaşmasını sağlayan en önemli özelliğinin paylaşmak olduğunu vurgulayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada; “Hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bayramda da veren el ile alan el arasında köprü olma görevini bizlere verdi. Bizlerde her bayram olduğu gibi memleketimizde bir fazla çocuğun sofrasına eti nasıl koyarız onu en doğru şekilde nasıl amacına ulaştırırız, bu gaye ile 500 aile belirledik. Görevden öte gönüllülük bilinciyle bu işte ben de olmak istiyorum diye birbiriyle yarışan çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Allah nice kurban ibadetlerini amacına ulaştırmada iş birliği yapmayı bizlere nasip etsin. Herkesin kurban bayramı tekrardan mübarek olsun" dedi.