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52 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Nevşehir 15 Temmuz Mahallesinde ikamet eden 52 yaşındaki Mehmet Ürgen evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Mahallesinde ikamet eden 52 yaşındaki Mehmet Ürgen'in evinden gelen koku sonrasında mahalle sakinleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken polis ekipleri tarafından Mehmet Ürgen'in evinin açılması sonrasında 52 yaşındaki adamın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonrasında Mehmet Ürgen'in 3 veya 4 gün önce hayatını kaybettiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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