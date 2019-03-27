55. Kütüphane Haftası NEVÜ'de kutlandı

Kütüphane Haftası, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan kutlama programı NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir İl Jandarm Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Nevşehir İl Halk Kütüphane Müdürü Atalay Tutar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ertan Özensel ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mehmet Gözet kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, akademik ve idari personel, farklı okullardan öğretmenler, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Nevşehir İl Halk Kütüphanesi Müdürü Atalay Tutar yaptı. Tutar, “Fikirler ve düşünceler de insanlar gibidir. Doğarlar, büyürler ve gelişirler. Binlerce yıl önce atılan bir fikir tohumuna insanoğlu bir şeyler kattı. Bu gün bu fikirler bir ağaç oldu ve insanlık onun gölgesinde yaşamaktadır. Bu kıymetli bilgilere ulaşmanın en kolay yolu da kitaplardır. Bireylerin hayatına renk ve anlam kazandıran kitaplarla, kitapların korunduğu ve okuyucunun hizmetine sunulduğu kütüphaneler eski çağlardan bu yana insanların hizmetinde. Biz de Nevşehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü olarak 64059 adet kitap ile hizmet vermekteyiz. Şu anda üye sayımız 16 bin olup, bir yıl içinde kütüphanemizden 62 bin kitap ödünç alınıp okundu. Bunun yanında bir de Gezici Kütüphane ile şehrimizin 15 belde, köy ve kasabalarına rutin olarak hizmet götürmekteyiz. Ayrıca İl Halk Kütüphanemiz ve Valiliğimiz destekleriyle açılan Millet Kıraathanesi 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. Bu vesileyle 55. Kütüphane Haftası'nın toplumumuzda kitaplara verilen değerin artmasına, toplumun her kesiminden insanların kitapla buluşmasına ve kitap okuma oranının artmasına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Rektör Bağlı: Türkiye Dünya Ortalamasının Çok Üzerinde Kitap Okuma Alışkanlığına Sahip

Açılışta konuşan ve bazı kesimler tarafından Türkiye'de kitap okuma oranının düşük olduğuna dair söylemlerinin yersiz olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, “Ülkemizde 55 yıldır Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmakta. Ancak bugüne kadar ülkemizde kitap okuma oranının çok düşük olduğuna ve kitap okunmadığına yönelik asılsız söylemler bulunuyor. Rakamlar ise bize bununun tam tersini göstermekte olup, Türkiye gerek kütüphane ve basılı eser açısından ve kitap okumaya yönelik yapılan araştırmalara göre dünya ortalamasının çok üzerinde kitap okuma alışkanlığına sahip bir ülke. Hatta bizim kültürümüzde ve inancımızda kitaplar okunur ve baş ucuna konulur. Biz sadece kitaplarla yetinen insanlar değil, kitabın içerisinde yazılanlarla ve onların bizlere işaret ettiği yolda yürümekle de hakikaten gururlanan, duygulanan ve bu konuda da çok büyük çaba gösteren bir gelenekten geliyoruz” dedi.

Bağlı: Her Kitap İnsanın Dünyaya Açtığı Farklı Birer Penceredir

Bağlı devamında “Bu seneki ‘Kütüphane Haftası'nın teması ‘Sürdürebilir Kalkınmalarda Kütüphanelerin Rolü' olup, sürdürülebilir kalkınmanın elbette okumayla, kitapla, çeşitli akademik araştırmalarla çok yakından ilgisi olduğunu biliyoruz. Hem inancımızda, hem kültürümüzde kitaba verilen önemi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her kitap insanın dünyaya açtığı farklı birer penceredir. Bir başkasının gözüyle bahse konu edilen alanla ilgili farklı ve özgün bir pencere açabilmektir. Ne kadar çok dünyaya farklı pencereden bakabilirsek takdir edersiniz ki, o kadar daha çok dünyayı anlamak ve yorumlamak için imkan sahibi olmuş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ilk emrinin ‘Oku' ayetinin hemen devamında insana dair, insanın sırrına vakıf olmaya dair ve bunu çözmekle ilgili özel bir buyruk olduğunu hatırlatmak isterim” diye konuştu.

NEVÜ Adını Sahip Olduğu Özel Arşiv ve Eserlerle Duyuracak

Rektör Bağlı konuşmasında NEVÜ Merkez Kütüphanesinin sahip olduğu basılı ve dijital kaynaklarının yanı sıra önümüzdeki süreçte bünyesine katacağı özel arşivler ve eserlerle da adından söz ettiren bir üniversite kütüphanesi olacağının müjdesini verdi. Bağlı “Üniversiteler ve büyükşehirler en çok kütüphaneleriyle anılırlar. Bu bir medeniyet geleneği oluşturma iddiası olan bizlerin de bu yönde büyük gayretleri bulunmakta. Bu bağlamda üniversitemiz kütüphanesinin bir ihtisas kütüphanesi olması için ilgili bakanlıklar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hacı Bektaş Veli Araştırma, Alevilik-Bektaşilik Araştırma İhtisas Kütüphanesi aynı zamanda Kapadokya Araştırma Kütüphanesi konusunda mutabakata vardık. İlgili bakanlıklarımız üniversitemize ve kütüphanemize büyük önem veriyorlar. Bir takım özel eserlerin kütüphanemize getirilmesinde ve bir takım arşivleri kütüphanemize kazandırmak için de çok özel çalışma yürütüyoruz. Bunlar arasında Nevşehir'in önemli şahsiyetlerinin özel arşivleri de yer alıyor. Böylelikle üniversitemiz kütüphanesinde herhangi bir alanda çalışma ve araştırma yapmak isteyenlerin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak olan koleksiyonları biraya getirerek biz de bu kadim Anadolu şehrini üniversitemiz ve kütüphanesiyle anılır ve bilinir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle bu programın düzenlenmesinde emeği bulunan kurum ve kuruluşlar ile arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Nevzat Sinan ise “Osmanlı döneminde matbaacılığın ülkemize gelmesiyle birlikte kitapların basımı çoğaldı. Dolayısıyla kütüphanecilik akımı daha da artmaya başladı. Ülkelerin gelişmesine baktığımızda ise, okumayla ilgili başarı kazanmış ülkelerin gelişmekte daha hızlı olduklarını görüyoruz. Demek ki, gelişme ve kalkınma okumak ile olmakta. Büyük Önder Atatürk savaş yıllarında cephede savaşırken yanı başında da kitapları bulunuyordu. O heyecanıyla, o yoğunlukta kitap okumaya bile zaman ayırabiliyordu. Nevşehir kütüphanecilikte önemli bir bayrağı olan bir şehir. Ürgüplü Eşekli Kütüphaneci Mustafa Bey'i bilen bilir. Ürgüp'te bundan yıllar önce kütüphanedeki bütün kitapları sandıklara doldurarak eşek sırtında köy köy dolaşarak köylülerimizi ve kentlilerimizi kitapla tanıştırmak için mücadele verir. Baktı ki insanlar kütüphaneye gelmiyorlar, o da kütüphaneye dikiş makineleri alarak köy kadınlarını kütüphaneyle barışık hale getirdi. Bizim de gelecekle ilgili hedeflerimizde kütüphaneleri bir yaşam biçimi haline getirmemiz gerekiyor. Ayrıca bizim basılı kitaplarla birlikte dijital kitaplara da sahip çıkmamız gerekiyor. Artık herkesin elinde akıllı telefonlar bulunmakta ve bunlara erişim daha kolay. Her kitabın artık dijital halleri olmalı, üniversitelerimiz ve okullarımız başta olmak üzere her kesimin bunlara daha kolay ulaşımlarının sağlanması gerekir” diye konuştu.

Semah Gösterisi ve Nevpatos Masal Dinletisi

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütüphane Haftası dolayısıyla yayınlanan mesajının, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Sıra Dışı Okurlar' konulu belgesel ile NEVÜ Merkez Kütüphanesi tanıtım filminin gösteriminin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacıbektaş Semah Topluluğunun Semah Gösteri ve NEVÜ Türk Halkbilimi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Eda Büşra Kiriş'in ‘Nevpatos' isimli masal dinletisiyle devam etti.

Kütüphane Haftası Ödül Töreni

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Masal Yazma Yarışması'nda dereceye giren Ayşe Kayaalp, Mehtap İnan ve Esra İniş, en çok kitap okuyan NEVÜ akademik personeli Öğr. Gör. Ahmet Korkmaz, idari personel Alaattin Saçan ve en çok kitap okuyan öğrencilerden Rıdvan Arsan'a, Nevşehir İl Halk Kütüphanesinden en çok kitap okuyan 19 Mayıs İlkokulu 4/B sınıfından Muhammed Emir Saylan, Mihriban Emin Günel Ortaokulu 8/D sınıfından Sudenaz Irmak ve Merkez Anadolu Lisesi 10/E sınıfından Demet Gürkan'a ödülleri Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici tarafından verildi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına ‘İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Köşesi' Açıldı

NEVÜ tarafından Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Merkez Kütüphane binasında Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına hazırlanan ‘İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Köşesi'nin açılışı Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve protokol üyeleri birlikte gerçekleştirdi. Açılış sonrasında katılımcılar, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve ilk Osmanlı Matbaasının kurucu olan İbrahim Müteferrika'nın eserlerinin de yer aldığı ‘İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Köşesi'ni gezdi.