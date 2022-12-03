73 yaşında transfer oldu

1967 yılında futbola başlayan ve 2022-2023 sezonunda 1. Amatör Küme ekiplerinden Nevşehir Anadolugücü'ne transfer olan Kunt, hedefinin 74 yaşında dünyanın en yaşlı futbolcusu unvanını elinde bulundurarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Mısırlı eski futbolcu Ezzeldin Bahader'i geçmek olduğunu söyledi. 55 yıldır faal futbol oynayan amatör futbolcu Şerif Kunt, “Hedefim ülkemize dünyanın en yaşlı futbolcu unvanını taşımak. Futbol oynayan en yaşlı oyuncu unvanı için çalışıyorum. Bunun yanında en uzun yıl sahada kalan oyuncu olma hedefim var” dedi.

Nevşehir Anadolugücü Spor'da amatör olarak futbol oynayan Kunt; “Futbola 1967 yılında Trabzon Araklı sporda başladım. 55 yıldır aktif sporculuk hayatım var. Hedefim önce gençlere örnek olmak. Onları sporun içerisine katmak. Belli bir yaştan sonra sporu bırakan insanlara örnek olmak istiyorum. Hayatın bitmediğini sporun içerisinde kaldığınız sürece bu işi başarabileceklerini göstermek istiyorum” dedi.

Dünya rekoru kırarak adını Guiness rekorlar kitabına yazdırmak olduğunu söyleyen Şerif Kunt, “Bildiğim kadarıyla Mısırlı bir futbolcu 74 yaşına kadar futbol oynayarak dünya rekorunu kırdı. Ben bu rekoru kırarak bu unvanı da Türkiye'ye kazandırmak istiyorum” şeklinde konuştu.