78 yaşındaki Hatice nineye Nevşehir Belediyespor forması hediye edildi

Mehmet Savran, Nevşehir Belediyespor taraftarı 78 yaşındaki Hatice Bostancı'yı ziyaret etti. Başkan Savran, Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın ile birlikte kırmızı-beyazlı ekibin son oynadığı 1877 Alemdağspor maçında takımının kazanması için ettiği dua sosyal medyada büyük yankı uyandıran Hatice nineye forma hediye etti.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un iç saha maçlarını oynadığı Gazi Stadı'nın yanında bulunan evinin çatısından kırmızı-beyazlı ekibin maçlarını izleyen Hatice Bostancı'nın 1877 Alemdağspor karşılaşmasında takımının kazanması için ettiği dua, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nevşehir Belediyespor'un maçın uzatma dakikalarında attığı gol ile galip geldiği maçın ardından birçok taraftar, Hatice ninenin maçın oynandığı esnada ettiği duayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mehmet Savran ve Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın da maçın ardından Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Hatice Bostancı'yı evinde ziyaret etti. 3 çocuk ve 11 torun sahibi Hatice nine ile bir süre sohbet eden Savran ve Özaltın, destekleri için kendisine teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı takımın maçlarında ettiği duayı sosyal medyada izlerken çok duygulandığını ifade eden Mehmet Savran, "Şansız bir sezon geçiriyoruz ancak son maçlarda aldığımız galibiyetlerle yüzümüz gülüyor. İnşallah sizlerin de desteği ile bu sene bu takım ligde kalacak. Bu konuda yöneticilerimiz, teknik heyetimiz ve oyuncularımızın ciddi bir gayreti var. Sizden dileğimiz dualarınızdan bizleri eksik etmemeniz" dedi.

Mehmet Savran daha sonra Esat Özaltın ile birlikte futbolcuların ve kendilerinin imzaladığı Nevşehir Belediyespor'un 50 numaralı formasını Hatice Bostancı'ya hediye etti. Bostancı da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek teşekkür etti.

Uzun yıllardır Nevşehir Belediyespor'un maçlarını izlediğini söyleyen Hatice Bostancı, "Evim stadın hemen yanında olduğu için kimi zamanlar gençler maç izlemek için benim evimin çatısına geliyor. Bende onlarla birlikte maçları izliyorum. Bu sırada takımımızın kazanması için de sürekli dua ediyorum. İsimlerini bilmesem de tüm oyuncularımız benim birer evladım. Onlar için her zaman dua ediyorum" diye konuştu.