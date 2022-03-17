İhlas Haber Ajansı

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8 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı kamerada

Nevşehir’de okuldan evine gelen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpeğinin saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de okuldan evine gelen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpeğinin saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde yaşanan olayda, 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi servis aracından indikten sonra evine doğru giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuğun bağırma seslerini duyan servis şoförü aracından inerek çocuğun yardımına koştu. Ayrıca sokaktan geçen vatandaşlar olaya müdahale etti. Sokak köpeğinin çocuğa zarar vermesi vatandaşların müdahalesiyle engellendi.


Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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