80. Yıl Bulvarı bambaşka bir görünüme kavuşuyor

Yıl Bulvarı'nı sıcak asfalt konforu ile buluşturuyor.

Nevşehir Belediyesi, daha önce parke taşla kaplı ve altyapıdan kaynaklı sık sık su kesintilerinin yaşandığı mahallelerde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri ve içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek yağmur suyu hattı oluşturmak için projelerini hız kesmeden sürdürüyor.

Planlanan program dâhilinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Altyapı ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda sıcak asfalt, yaya kaldırımı yenileme ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştiriyor.

İçme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek uzun yıllar hizmet edecek modern bir altyapıya kavuşturulan bulvarda sıcak asfalt serimini sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları da sürdüren belediye ekipleri, yaya kaldırımlarını da baştan sona yeniliyor.

Baskı beton yapılan yaya kaldırımları ile birlikte bulvarda yeni bir aydınlatma sistemi oluşturan ekipler yeni aydınlatma direklerinin montajına önümüzdeki günlerde başlayacak.

80. Yıl Bulvarı'na ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yüzlerce yeni fidan dikimi gerçekleştirilerek yeşil bant çalışması yapılacak.