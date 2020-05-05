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81 yaşındaki yaşlı adam “Biz Bize Yeteriz Türkiye” kampanyasına 5 bin lira bağışladı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde ikamet eden 81 yaşındaki Mehmet Mutlu, 112 Çağrı Merkezine ulaşarak “Biz Bize Yeteriz Türkiye” kampanyasına 5 bin lira bağışladı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde ikamet eden 81 yaşındaki Mehmet Mutlu, 112 Çağrı Merkezine ulaşarak “Biz Bize Yeteriz Türkiye” kampanyasına 5 bin lira bağışladı.


Alınan bilgilere göre, Avanos Karaseki Mahallesinde ikamet eden korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş kısıtlamasından dolayı dışarı çıkamayan Mehmet Mutlu, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşarak “Biz Bize Yeteriz Türkiye” kampanyasına emekli maaşı ve biriktirdiği 5 bin lirayı bağışlamak istediğini iletti. Bunun üzerine Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve mahalle muhtarı ile birlikte Mehmet Mutlu'nun adresine gidilerek alınan 5 bin lira Ziraat Bankası'na yatırılmasının ardından dekont yaşlı adama teslim edildi.

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