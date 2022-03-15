İhlas Haber Ajansı

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9 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Nevşehir'de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen E.D. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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