Aç kalan kurt şehir merkezine indi

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan kurt şehir merkezine indi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yüksek bölgelerde yiyecek bulamayan kurt, şehir merkezine indi. Sokakta bir süre dolaşan kurt, daha sonra bir marketin ekmek dolabında yiyecek aradı. O anlar, marketin ve çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kurt görmeye alışık olmadıklarını söyleyen Fatih Tanrıverdi, "Dün bakkalı açtığımda bakkalın önünde izler vardı. Herhalde bu köpek izidir dedim. Kamerayı açıp baktığımda kurt olduğunu gördüm. Zararlı olabilir diye yetkililere haber verdim. Çoluk çocuk, vatandaş işe gidip geliyor. Onlara da zarar vermesin diye biz de yetkililere ekmek, yemek, mama ne varsa vermelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızın da tedbirli olmaları lazım" şeklinde konuştu.

Fatih Tanrıverdi, sokak hayvanlarının yemesi için temin ettiği yemi dükkanının önüne bıraktı.