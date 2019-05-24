Acıgöl 4 Temmuz Ortaokulu yılsonu sergisi açtı

Acıgöl 4 Temmuz Ortaokulu öğrencileri tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca yapılan resim ve çeşitli materyallerin sergisi sergiye katılanlardan büyük beğeni kazanırken Acıgöl Kaymakam Vekili İsmail Erdoğan sergi hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.

Şehit Uğur İpek Kültür merkezinde düzenlenen yılsonu sergisine Kaymakam Vekili İsmail Erdoğan, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı, Acıgöl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Çakar, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.