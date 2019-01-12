İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Acıgöl Kaymakamı Erdoğan, anaokulu ziyaretinde bulundu

Acıgöl Kaymakamı İsmail Erdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı ile birlikte Nene Hatun Anaokulunu ziyaret etti.


Kaymakam İsmail Erdoğan, Nene Hatun Anaokulu ziyaretinde Okul Müdürü Ahmet Alan'da okulda yapılan faaliyetler ile ilgili bilgiler alırken okulla ilgili yapılması gereken talepleri dinledi. Kaymakam Erdoğan daha sonra ise öğrenciler ile birlikte çeşitli etkinlikler yaparken öğrenciler ile birlikte öğle yemeği yedi.


Kaymakam Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çatkılı günün anısına çekindikleri hatıra fotoğrafının ardından okuldan ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.