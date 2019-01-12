Acıgöl Kaymakamı Erdoğan, anaokulu ziyaretinde bulundu

Kaymakam İsmail Erdoğan, Nene Hatun Anaokulu ziyaretinde Okul Müdürü Ahmet Alan'da okulda yapılan faaliyetler ile ilgili bilgiler alırken okulla ilgili yapılması gereken talepleri dinledi. Kaymakam Erdoğan daha sonra ise öğrenciler ile birlikte çeşitli etkinlikler yaparken öğrenciler ile birlikte öğle yemeği yedi.

Kaymakam Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çatkılı günün anısına çekindikleri hatıra fotoğrafının ardından okuldan ayrıldı.